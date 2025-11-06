Virales

¡Orgullo nacional! Equipo venezolano de robótica gana el FIRST Global Challenge 2025

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 04:44 pm

Este nuevo título mundial representa el segundo campeonato de Venezuela en el FIRST Global Challenge, tras el logrado en Washington en 2017.

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El talento juvenil venezolano volvió a brillar en el escenario internacional con un triunfo histórico, y es que, el equipo nacional de robótica juvenil se consagró campeón del FIRST Global Challenge 2025, celebrado en la Ciudad de Panamá. 

Este prestigioso evento reunió a más de 190 países en una competencia enfocada en la innovación y el desarrollo tecnológico, consolidando una vez más el potencial de los jóvenes del país en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Los protagonistas del éxito venezolano

Cinco jóvenes brillantes representaron a Venezuela con disciplina y creatividad. Ellos fueron:

  • María Alejandra Torres (Caracas, 17) – líder de programación.

  • Diego Morales (Valencia, 16) – encargado del diseño mecánico.

  • Sofía Ramírez (Maracaibo, 18) – responsable de la estrategia y alianzas.

  • Luis Fernández (Mérida, 15) – especialista en electrónica.

  • Camila Ortega (Barquisimeto, 16) – jefa de comunicaciones.

Durante cinco intensos días de competencia, este grupo demostró su dominio técnico y trabajo en equipo, destacando en el reto denominado Ocean Opportunities.

El protagonista mecánico de esta hazaña fue DELTA, un robot diseñado y programado completamente por los jóvenes venezolanos. Este prototipo alcanzó un 98% de eficiencia mecánica, ejecutando misiones autónomas en menos de 30 segundos, su precisión y estabilidad fueron clave para posicionar al equipo en la cima del torneo, destacando frente a proyectos de alto nivel tecnológico provenientes de potencias como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur.

Más allá del desempeño técnico, el equipo venezolano se distinguió por su espíritu colaborativo. Durante el certamen, establecieron alianzas con los equipos de Japón, Canadá y Brasil, con los cuales lograron victorias decisivas. 

El trabajo conjunto les valió el Premio al Espíritu Global, un galardón que reconoce el liderazgo, la cooperación y la capacidad de crear redes de apoyo en el entorno internacional.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo Internacional Vinotinto
Jueves 06 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Virales