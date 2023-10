Messi desmiente supuesta reunión con Laporta en París (+Foto)

Lionel Messi desmintió este martes haberse reunido con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante la gala del Balón de Oro para conversar sobre la mejor fecha posible para su homenaje.

El astro argentino utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que se leía “Mentís... una vez más”, acompañada de una captura de la noticia que había sido difundida por el periodista español Gerard Romero.

La noticia de la reunión entre Messi y Laporta había sido publicada por Romero el lunes, quien aseguró que los dos hombres se habían visto en París para discutir el homenaje al jugador, que aún no ha tenido lugar desde que el argentino abandonara el Barcelona en 2021.

Luego de la publicación de Messi el propio Romero utilizó su cuenta de Twitter para ofrecer disculpas a todos sus seguidores, afirmando que recibió información falsa y que está dispuesto a aceptar las críticas por su error.

“Me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo. No aprendo. Asumo todo lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir”, publicó Romero.