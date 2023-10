¡Hay otro eclipse! Entérate cuándo, dónde y a qué hora podrás ver este fenómeno astronómico

Según se pudo conocer por información oficial de la NASA, este sábado 28 de octubre ocurrirá un nuevo eclipse, pero esta vez se tratará de un eclipse de luna, lo cual es diferente al eclipse solar que ocurrió el pasado 14 de octubre.

En cuanto a los lugares donde se podrá apreciar el fenómeno, se sabe que será visible para las regiones de Australia, África, Asia y Europa, estando las Américas excluidas de poder apreciar este fenómeno.

De acuerdo a lo que se sabe, el eclipse ocurrirá alrededor de las 6:01 de la tarde y terminará a las 10:26 de la noche, siendo su punto de máxima exposición alrededor de las 8:14 de la noche.

Pese a que no podrá ser apreciado en las Américas, el horario en el que ocurrirá, coincide con estas horas del continente americano:

EEUU: Entre la 1:01 p.m y las 5:26 p.m. ET.

Colombia: Entre las 12:01 p.m. y las 4:26 p.m. ET.

Argentina: Entre las 2:01 p.m. y las 6:26 p.m. ET.

México: Entre las 11:01 a.m. y las 3:26 p.m. ET

En total el eclipse tendrá una duración de unos 285 minutos desde el principio hasta el fin. La luna estará en la sombra oscura de la Tierra solamente durante 78 minutos.