Declaran estado de emergencia en New York tras intensas lluvias (+Video)

Este viernes 29 de septiembre, la gobernadora de New York, Kathy Hochul y, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declararon estado de emergencia en el área metropolitana de los EE.UU. dada las intensas lluvias que han ocasionado estragos. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que se trata de una tormenta “bastante considerable”. Durante la noche del pasado jueves se contabilizaron 13 centímetros de agua en ciertas zonas.

Mientras que, el metro de Brooklyn ha suspendido sus labores, específicamente, las siguientes líneas: B, G, F, N, R, 2, 3, 4 y 5. Asimismo, Metro North ha cancelado de manera temporal el servicio en las líneas de New Haven y Harlem, tras las inundaciones registradas hoy.

También, el aeropuerto de LaGuardia y el aeropuerto internacional John F. Kennedy cancelaron la mayoría de sus vuelos para este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estima que durante la noche disminuirán las precipitaciones.

De igual modo, el comisionado de Gestión de Emergencias de New York, Zach Izcol, exhortó a los ciudadanos a tomar medidas oportunas y a mantenerse albergados en sus hogares, a fin de evitar mayores contingencias. “Todos los neoyorquinos deben actuar con precaución. Si debes viajar, considera usar el transporte público y prevé tiempo de viaje adicional y, si debes conducir, no entres en carreteras inundadas", manifestó.

Finalmente, este mes de septiembre fue considerado como el “más lluvioso” en el 2023, después del mayor pico registrado en la ciudad de New York en 1882.