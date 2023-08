Árbitro salva la vida de un jugador en pleno partido de fútbol en Australia (+Video)

Momentos de tensión se vivieron el sábado en la National Premier Leagues South Australia (NPLSA) cuando Nestory Irankunda del Adelaide United sufrió un fuerte golpe en los minutos finales de la victoria ante el Campbelltown City que provocaron que quedara tendido en el césped.

El jugador de 17 años cayó sobre su cabeza y no estaba respirando. El árbitro Christian Verdicchio, quien se encontraba cerca del incidente, se dio cuenta de la gravedad de la situación y rápidamente le realizó primeros auxilios.

“Estaba sin aliento. Fue en ese momento, cuando se estaba sosteniendo la garganta, que estaba claro que no estaba pasando por una buena situación”, dijo Verdicchio a los medios locales. Le di la vuelta, traté de sacarle la lengua y una vez hecho eso, lo mantuve allí de lado. He visto jugadores caer al suelo antes y no respirar, pero esta vez fue algo diferente. No se encontraba en ningún buen lugar”, agregó.

Tras los primeros auxilios del árbitro, Irankunda pudo recuperar la respiración y fue atendido por personal médico.