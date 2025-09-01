Hermanos escoceses logran cruzar el Pacífico a remo desde Perú hasta Australia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tres hermanos escoceses completaron una travesía histórica al cruzar a remo el océano Pacífico desde la costa de Perú hasta Australia, poniendo fin a una odisea de 139 días que los consagra como el equipo más rápido en realizar ese cruce sin apoyo externo.

La llegada a Cairns marcó el final de una carrera contra tormentas, olas gigantes y la fatiga extrema, y convirtió a Ewan, Jamie y Lachlan Maclean en los primeros en completar con éxito la ruta directa desde Sudamérica a Australia.

Viaje récord

Partidos en abril desde Lima y remando en turnos de dos horas, los Maclean recorrieron más de 9.000 millas (más de 14.000 kilómetros) a bordo de una embarcación ligera de fibra de carbono bautizada Rose Emily, diseñada con tecnología inspirada en la Fórmula 1 para maximizar velocidad y resistencia. El objetivo era ambicioso en lo deportivo y en lo humano: batir el récord precedente y, de paso, financiar proyectos de agua potable en Madagascar.

La travesía no estuvo exenta de momentos críticos. Los hermanos enfrentaron tormentas tropicales con vientos sostenidos superiores a 60 km/h y olas de hasta seis metros; en una noche, Lachlan fue arrastrado por una ola y cayó al agua, pero gracias a las medidas de seguridad y la rápida reacción de sus hermanos logró ser rescatado sin consecuencias fatales. También sufrieron problemas técnicos —como una avería en el piloto automático y un fallo en el deshumidificador de agua— y llegaron a temer por la escasez de alimentos en las etapas finales.

La exigencia física y psicológica fue extrema: jornadas de remos interminables, sueño fragmentado, mareos y lesiones menores se combinaron con la incertidumbre meteorológica. Aun así, la llegada fue celebrada por más de 50 personas en el muelle de Cairns, donde los hermanos aparecieron con la bandera escocesa y recibieron una bienvenida emotiva que incluyó música tradicional. El récord anterior quedó atrás tras los 139 días, cinco horas y 52 minutos que demandó esta expedición.

Más allá del logro deportivo, la travesía tuvo un claro propósito benéfico: los Maclean buscaban recaudar un millón de libras para llevar agua potable a comunidades en Madagascar. A través de su fundación han recaudado ya cientos de miles de libras y su campaña ha atraído el apoyo público y la atención internacional. El proyecto apunta a proporcionar pozos y sistemas de agua que beneficien a decenas de miles de personas.