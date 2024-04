China se remite a condena inicial luego de la aprobación de EE.UU. para forzar la venta de TikTok

Recientemente, China se remitió a su mensaje de condena de marzo, luego de que el Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley que obligaba a la empresa china ByteDance a vender la red social TikTok en un período de nueve meses, en caso de no querer que sea prohibida en los Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, Wang Wenbin, precisó: "Mis colegas y yo, así como el portavoz del Ministerio de Comercio de China, hemos aclarado previamente nuestra posición sobre la aprobación del proyecto de ley relacionado con TikTok por parte del Congreso de los Estados Unidos." Esta jornada, se da en el marco de la llegada del secretado de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a su llegada al país asiático.

En marzo pasado, China fijó su postura en relación al tema y calificó como "represión" las acciones de Estados Unidos en contra de los videos de la aplicación, afirmando que se trata de una "táctica intimidatoria", la cual se revertiría en contra del país norteamericano.

Asimismo, Wenbin acuso a EU de aplicar tácticas de intimidación, en vez de "competir de manera justa". Además, de "no haber encontrado nunca evidencia de que TikTok amenace su seguridad nacional".

En este sentido, el portavoz condenó el comportamiento de Estados Unidos y ratificó que afecta las "operaciones comerciales normales, daña la confianza de los inversores internacionales (...) destruye el orden económico y comercial internacional".

Mientras que ByteDance no ha emitido ningún comunicado al respecto sobre la aprobación de ese proyecto, el cual había sido aprobado por la Cámara de Representantes.

Por su parte, los legisladores estadounidenses aseveran que la plataforma representa una amenaza para la seguridad pública de EE.UU., motivado a que el Gobierno chino puede acceder a los datos de los usuarios.

Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por el Senado con un total de 79 votos a favor y 18 en contra. Asimismo, en la Cámara de Representantes la votación fue de 360 a favor y 58 en contra.

Por último, la aprobación cuenta con la aceptación del actual mandatario Joe Biden y se espera que llegue a su despacho la ley, para su posterior estampa de firma