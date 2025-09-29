Tiroteo en una iglesia en Michigan deja este saldo negativo, conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo 28 de septiembre, se produjo un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, estado de Michigan, y al menos 8 personas resultaron gravemente heridas, de acuerdo a información suministrada por las fuentes policiales. El hecho se originó cuando un hombre impactó su vehículo contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y luego, abrió fuego en varias direcciones contra los feligreses, quienes se mantenían en oración.

El atacante de 40 años es habitante de la localidad de Burton y aún se desconoce su identidad. Durante el ataque violento utilizó un rifle de asalto y posteriormente, fue abatido por dos agentes policiales. De inmediato, comenzó un incendio en el recinto que fue aplacado por los organismos de seguridad.

Dos personas perdieron la vida y otras se encuentran en estado crítico, incluyendo a varios niños. Por su parte, William Renye, jefe de policía de la localidad, expresó: “Creemos que encontraremos más víctimas una vez que hayamos asegurado la escena”.

"Los lugares de culto deben ser santuarios de paz, oración y conexión. Rezamos por la paz y la curación de todos los implicados", agregó.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, repudió las acciones del atacante y respaldó a la comunidad de Grand Blanc mediante un comunicado. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, sentenció.

Sobre la investigación

Hasta el momento, se desconocen las causas que motivaron el hecho violento. Los investigadores están corroborando información relevante desde la residencia del tirador, cerca de la ciudad de Burton.

Mientras que Donald Trump enalteció la rápida y oportuna acción de la FBI, al desplegar 100 agentes en el área para garantizar la seguridad y protección de los presentes. También, envió un mensaje a la población condenando a la violencia en cualquiera de sus modalidades y solicitó oración por las familias afectadas por el atentado.

"Esto parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informada a la opinión pública, como siempre hacemos. Mientras tanto, RECEN por las víctimas y sus familias. ¡ESTA EPIDEMIA DE VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS DEBE TERMINAR, DE INMEDIATO!", concluyó.

Noticia en desarrollo…