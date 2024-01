Estados Unidos en alerta tras un ataque a la Casa Blanca (+Foto)

La noche de este lunes 8 de enero un sujeto estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad ubicada en la 15th Street NW en Pennsylvania Avenue, cerca del complejo de la Casa Blanca, según confirmó un portavoz del Servicio Secreto.

El hecho que se registró pasadas las 6:00 pm, ocurrió en una zona altamente vigilada de la capital estadounidense, lo cual genera la preocupación sobre las medidas de seguridad de los alrededores de la sede del Gobierno de Estados Unidos, recordemos que este país este año tendrá elecciones presidenciales.

"Poco antes de las 6 de la tarde, un vehículo chocó con una puerta exterior del complejo de la Casa Blanca", escribió Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto , en X. "El conductor ha sido detenido y estamos investigando la causa y la forma de la colisión".

Hasta el momento no se reportan heridos en el suceso y no hay indicios de que se trate de un acto de terrorismo. Asimismo, las autoridades informaron que la situación está bajo control y que se mantienen vigilante mientras se lleva a cabo la investigación. Por el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios por el hecho.

La valla de la Casa Blanca ha sido mejorada en los últimos años, incluso haciéndola más alta. En 2021, el Servicio de Parques Nacionales construyó una cerca de 13 pies con postes más anchos y más fuertes para tratar de disuadir a los saltadores de saltarla, reportó NBC News.