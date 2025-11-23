¡Golpe migratorio! La regla de Aduanas que transformará el ingreso y salida de portadores de green card

Suscríbete a nuestros canales

La reciente regla definitiva anunciada por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos marca un giro importante en la supervisión de viajeros extranjeros, incluidos quienes poseen green card.

Esta medida actualiza las políticas de control en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres, con la intención de reforzar la seguridad nacional y prevenir irregularidades.

La normativa, considerada un cambio de alto impacto por el CBP, entrará en vigencia a finales de 2025 tras un período abierto a comentarios públicos.

La regulación impulsa la creación de un programa nacional de entrada y salida basado en datos biométricos. Esto significa que cada no ciudadano deberá someterse a la captura de rasgos faciales para validar su identidad al entrar o abandonar el país.

Aduanas sostiene que esta modernización permitirá reducir tiempos de verificación y mejorar la precisión de los controles migratorios, sustituyendo procedimientos manuales que antes podían generar inconsistencias o retrasos.

Una de las transformaciones más destacadas es la eliminación de exenciones que protegían a diplomáticos y a la mayoría de los visitantes procedentes de Canadá. Bajo esta nueva estructura, todos los no ciudadanos serán procesados mediante biometría. Además, la recogida de datos se extiende a otros escenarios, como:

Viajes en embarcaciones privadas o comerciales

Cruces en automóviles personales y vehículos de transporte

Salidas de peatones en pasos fronterizos

Operaciones aéreas en jets privados o vuelos ejecutivos

El objetivo de esta nueva medida, es fortalecer los mecanismos de identificación para localizar posibles amenazas. El CBP explica que la biometría permitirá identificar a personas con antecedentes criminales, rastrear casos de fraude documental y detectar estancias no autorizadas dentro del territorio estadounidense.

Aunque la regulación es obligatoria para todos los extranjeros, los ciudadanos estadounidenses podrán decidir si desean participar o no en estos procedimientos de escaneo facial. En caso de negarse, el viajero deberá solicitar una inspección tradicional de su pasaporte, la agencia aclara que esta opción garantiza el respeto a la preferencia del pasajero sin afectar su proceso de viaje internacional.

En ese sentido, el Departamento de Seguridad Nacional define la biometría como la identificación basada en características físicas o patrones conductuales únicos. Entre los datos más utilizados para este sistema se encuentran:

Huellas dactilares digitalizadas

Patrones de iris

Rasgos faciales para reconocimiento automático

Estos elementos permiten fortalecer la seguridad en los puntos de entrada, validar solicitudes migratorias, apoyar investigaciones y facilitar los viajes legítimos.