Estados Unidos ofrece nueva ventaja en Miami para viajeros con pasaporte estadounidense

El Aeropuerto Internacional de Miami introdujo una nueva herramienta tecnológica que facilita la entrada al país para quienes viajan con pasaporte estadounidense. La medida forma parte del programa Aduanas Buen viaje, diseñado para hacer más rápido y cómodo el proceso de revisión fronteriza, este cambio ocurre en un momento clave, ya que se espera un fuerte aumento de pasajeros por la temporada de Acción de Gracias.

La principal innovación es el sistema Enhanced Passenger Processing (EPP), el cual utiliza tecnología biométrica avanzada para validar la identidad de los viajeros. A través de la plataforma Smart Path de SITA, el sistema captura una imagen del pasajero y la compara con los registros del CBP en cuestión de segundos. Gracias a este mecanismo, el control de pasaportes puede completarse en apenas tres segundos, una mejora importante frente a los procesos tradicionales.

Para hacer posible esta automatización, el aeropuerto instaló doce cabinas biométricas distribuidas entre las terminales D, E y J, la implementación representa el mayor despliegue del EPP realizado por el CBP hasta la fecha. Estas cabinas reducen la necesidad de inspecciones manuales y agilizan la circulación de viajeros dentro del aeropuerto. Además, Miami adelantó que esta tecnología podría expandirse a más áreas como parte de su plan de renovación MIA Future Ready.

Ventajas clave del nuevo sistema

Con esta nueva oferta, los pasajeros estadounidenses que ingresan al país por el MIA pueden beneficiarse de:

Procesos migratorios mucho más rápidos.

Filas más cortas y menos congestión en pasillos.

Verificación biométrica confiable y automatizada.

Un flujo más eficiente durante temporadas de alto tráfico.

En ese sentido, el CBP destacó que esta modernización refleja el compromiso de fortalecer la seguridad fronteriza sin afectar la experiencia del usuario, y es que, la introducción del EPP representa un paso firme hacia un modelo de control migratorio más moderno.

Foto: Aeropuerto internacional de Miami sistema Enhanced Passenger Processing (EPP)

De manera que, mientras los ciudadanos estadounidenses disfrutan de estos beneficios, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva regla que entrará en vigor en diciembre de 2025, obligando a todos los no ciudadanos a someterse a controles biométricos faciales.