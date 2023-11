¿Cuánto debes pagar en Nueva York por impuestos si ganas el premio gordo de la lotería?

El impuesto sobre las ganancias de lotería en Nueva York, al igual que en otros estados de los Estados Unidos, puede ser un aspecto importante a considerar para quienes tienen la suerte de ganar un premio significativo. Es crucial comprender que las leyes fiscales varían de un estado a otro, lo que significa que el monto de impuestos que una persona debe pagar por sus ganancias de lotería depende en gran medida de su ubicación geográfica.

En el estado de Nueva York, los premios de lotería están sujetos a impuestos. En general, las ganancias de lotería se gravan con una tasa impositiva estatal del 8.82%. Esto se suma a los impuestos federales que también se aplican a las ganancias de lotería. El impuesto federal sobre las ganancias de lotería varía según la cantidad ganada y la situación fiscal del ganador, pero generalmente puede oscilar entre el 24% y el 37%.

Sin embargo, es importante mencionar que no todos los estados de EE. UU. gravan las ganancias de lotería de la misma manera. Algunos estados no tienen impuestos sobre las ganancias de lotería en absoluto, mientras que otros aplican tasas impositivas más altas que Nueva York. Por ejemplo, los estados de Florida y California no gravan las ganancias de lotería estatales, lo que significa que los ganadores en esos estados solo están sujetos a impuestos federales.

En contraste, algunos estados, como Nueva Jersey y Pensilvania, tienen tasas impositivas estatales más altas que Nueva York. Por lo tanto, los ganadores de lotería en esos estados pueden terminar pagando más impuestos por sus premios.