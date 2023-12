NFL: Noche histórica para Amari Cooper en Cleveland Browns rumbo a los Playoffs

La NFL está en su etapa más decisiva, hay muchos equipos que aún están compitiendo por llegar a los Playoffs y la lucha será intensa hasta el final de la campaña regular. De hecho, Cleveland Browns logró una victoria importante para alcanzar la tierra prometida con una actuación brutal e histórica de Amari Cooper en una campaña donde se ha quedado sin su mariscal de campo titular.

Amari Cooper con una noche histórica en la victoria 36-22 sobre Houston Texans registró: 11/15 recepciones, 265 yardas aéreas, 2 TD. Una actuación brutal para que el equipo alcance la 2da posición de la clasificación de la AFC Norte y la 5ta posición de la Conferencia AFC.

Cleveland tiene un 99% de posibilidades de llegar a Playoffs gracias a su victoria frente a Texans, sin embargo, aún necesita terminar la temporada regular y ver contra que equipo se va a enfrentar en la fase decisiva de la competición más importante de los Estados Unidos.

Los Browns tendrá un partido para asegurar la clasificación en la jornada 17 frente a New York Jets, un equipo que ha recibido mucho castigo de sus rivales, de hecho, no hay rival que no le haya causado daño fuerte y mortal, a tal punto que la organización está eliminada desde hace un par de semanas atrás.