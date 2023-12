¿Cómo se definirían los NFL Playoffs 2024? Descúbrelo en el Previo a la Semana 17

La emoción de la postemporada de la NFL está a punto de desatarse, y los equipos que competirán en los playoffs comienzan a tomar forma. A solo dos semanas del cierre de la temporada regular, la lucha por los boletos de playoffs se intensifica.

Fechas clave para los NFL Playoffs 2023-2024

Ronda de Comodines: 13 al 15 de enero de 2024.

Ronda Divisional: 20 y 21 de enero de 2024.

Campeonatos de Conferencia: 28 de enero de 2024.

Super Bowl: 11 de febrero de 2024.

Equipos clasificados hasta el momento

Previo al inicio de la Semana 17, los equipos que han asegurado su lugar en los playoffs son los San Francisco 49ers, Detroit Lions, Philadelphia Eagles y Dallas Cowboys en la Conferencia Nacional, mientras que en la Conferencia Americana son los Baltimore Ravens y los Miami Dolphins.

Equipos eliminados hasta ahora

Ocho equipos ya han sido eliminados: New England Patriots, Los Angeles Chargers, New York Jets, Tennessee Titans, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Washington Commanders y New York Giants.

Equipos con mejor récord por conferencia

Los equipos con el mejor récord de cada conferencia avanzan directamente a la Ronda Divisional. Hasta ahora, los Baltimore Ravens lideran en la AFC, y los San Francisco 49ers encabezan la NFC.

Posible escenario de la ronda de comodines

AFC: 1° Ravens vs. Ganador (7) Colts vs. Dolphins

AFC: 2° Dolphins vs. (6) Bills vs. Chiefs

AFC: 3° Chiefs vs. (5) Browns vs. Jaguars

AFC: 4° Jaguars vs. (4) Colts vs. Texans

NFC: 1° 49ers vs. Ganador (7) Seahawks vs. Eagles

NFC: 2° Eagles vs. (6) Rams vs. Lions

NFC: 3° Lions vs. (5) Cowboys vs. Buccaneers

NFC: 4° Buccaneers vs. (4) Seahawks vs. Rams

Con la temporada aún en juego, estas proyecciones pueden cambiar y la emoción está garantizada en el camino hacia el Super Bowl 2024.