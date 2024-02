NFL: Mira los 58 datos que debes saber para el Super Bowl entre Chiefs y 49ers

El Super Bowl LVIII está a punto de cautivar a los fanáticos del fútbol americano en todo el mundo, con los Kansas City Chiefs enfrentándose a los San Francisco 49ers en una batalla épica por el título. Ambos equipos están listos para vestir sus colores distintivos: los Chiefs lucirán sus uniformes rojos mientras que los 49ers se presentarán en blanco, garantizando una fácil identificación en el campo.

En este sentido, te presentamos 58 datos curiosos de cara a la quincuagésima octava edición del Super Bowl.

1 – Las Vegas recibirá el Super Bowl por primera vez en su historia.

2 – jugadores en la historia han ganado al menos tres premios MVP del Super Bowl (Tom Brady 5, Joe Montana 3). Patrick Mahomes puede ser el tercero el próximo domingo.

3 – títulos del Super Bowl tienen los Chiefs: las ediciones IV, LIV y LVII.

4 – Andy Reid y Kyle Shanahan serán la cuarta pareja de entrenadores que se ven las caras en dos ediciones distintas del Super Bowl con los mismos equipos. La lista: Chuck Noll vs Tom Landry (Steelers y Cowboys, X y XIII), Jimmy Johnson vs Marv Levy (Cowboys vs Bills, XXXVII y XXXVIII) y Tom Coughlin vs Bill Belichick (Giants vs Patriots, XLII y XLVI). Dato curioso: el que ganó el primer duelo, repitió.

5 – victorias en el Super Bowl tienen los 49ers (XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXIX). Fueron el primer equipo en hacerlo, pero no ganan desde enero de 1995. Han perdido sus últimas dos apariciones.

6 – será la sexta aparición en el Super Bowl para los Chiefs. Perdieron el primero ante los Packers y Tom Brady les ganó el LV; ganaron el IV a Minnesota, el LIV a San Francisco y el LVII a Philadelphia.

7 – antes del San Francisco vs Kansas City, siete duelos previos se han disputado en por lo menos dos ediciones del Super Bowl: Steelers vs Cowboys (X, XIII y XXX), Miami vs Washington (VII y XVII), 49ers vs Bengals (XVI y XXIII), Cowboys vs Bills (XXXVII y XXXVIII), Giants vs Patriots (XLII y XLVI), Patriots vs Eagles (XXIX y LII), Patriots vs Rams (XXXVI y LIII). Cuatro veces repite el que ganó el primer duelo; Los que se vengaron fue Dallas ante Pittsburgh (hasta el tercer intento), Philadelphia vs New England y Washington contra Miami.

8 – equipos han sido bicampeones en la NFL: Packers (I y II), Dolphins (VII y VIII), Steelers (IX y X), Steelers (XII y XIII), 49ers (XXIII y XXIV), Cowboys (XXVIII y XXVIII), Broncos (XXXII y XXXIII) y Patriots (XXXVIII y XXXIX). Kansas City busca ser el noveno.

9 – Brock Purdy fue el noveno quarterback elegido en el Draft del 2022. Mr. Irrelevant, la última selección del Draft, fue tomado después de Kenny Pickett (Steelers, 1-20), Desmond Ridder (Falcons, 3-74), Malik Willis (Titans, 3-86), Matt Corral (Panthers, 3-94), Bailey Zappe (Patriots, 4-137), Sam Howell (Commanders, 5-144), Chris Oladokun (Steelers, 7-241) y Skylar Thompson (7-247).

10 – selección del Draft a la que subieron los Chiefs en el 2017 para elegir a Patrick Mahomes, en un cambio con los Bills de Buffalo.

Patrick Mahomes fue elegido #10 en el Draft del 2017 | Reuters

11 – veces ha sido elegido al Pro Bowl el tackle izquierdo de los 49ers, Trent Williams, la máxima de todos los jugadores en el Super Bowl LVIII.

12 – de las últimas 22 ediciones del Super Bowl el equipo de la Conferencia Americana fue los Patriots de Tom Brady (9) o los Chiefs de Patrick Mahomes (3). TB12 se midió a Kansas City, pero con Tampa Bay, en 2021.

13 – será el décimo tercer partido en que los Chiefs de Mahomes no son favoritos en las apuestas. Ganaron 10 de los 12 previos y solo en uno no cobraron. Los 49ers son favoritos por 2.5 puntos para el Super Bowl.

14 – victorias tiene Patrick Mahomes en los Playoffs, por 3 derrotas. Solo le superan Joe Montana (16) y Tom Brady (35). Kansas City tenía solo cuatro victorias en la postemporada antes de Patty (18-19 en general)

15 – las ediciones previas del Super Bowl tuvieron una línea de apuestas de una posesión o menos (léase, se esperaban partidos relativamente parejos, nada de las palizas ochenteras). El último que no: la edición 42, Patriots favorito por 12.5 ante Giants… y perdieron. También fueron 15 las ediciones que tuvieron línea de dos anotaciones (8.5 puntos o más) y se fueron 8-6-1 ATS, 10-5 directo.

16 – touchdowns ha lanzado Patrick Mahomes a Travis Kelce, superando el récord en los Playoffs que tenían Joe Montana y Jerry Rice, la eterna dupla de integrantes del Salón de la Fama de los 49ers.

17 – puntos anotados por los Chiefs en la final de la AFC ante los Ravens, la menor cantidad lograda en una victoria en la Era Mahomes. La marca previa era 22 ante los Browns en la ronda divisional de los Playoffs de la temporada 2020 (Patrick se lesionó el tobillo y no terminó el juego), además de que solo anotaron 9 ante los Bucs en la derrota del Super LV ante Tampa Bay.

17.3 – puntos por partido permitieron los Chiefs en la temporada regular, segundos mejores en la liga. Los 49ers fueron terceros, con 17.5.

18 – personajes repiten del Super Bowl LIV. Por los Chiefs son Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones, Mecole Hardman, Blake Bell, Harrison Butker, Nick Allegretti, James Winchester y el coach Andy Reid. Por los 49ers son Arik Armstead, Nick Bosa, George Kittle, Deebo Samuel, Kyle Juszczyk, Mitch Wishnowsky, Fred Warner, Dre Greenlaw y el coach Kyle Shanahan.

19 – recepciones de anotación tiene Travis Kelce en su carrera en los Playoffs. Está a tres del récord histórico de Jerry Rice.

20 – yardas que consiguió el primer pase completo de la carrera de Brock Purdy en la NFL. Fue en la Semana 7 de 2022… ante los Chiefs, cuando entró por Jimmy Garoppolo, cuando los 49ers lo perdían por 21 puntos en el último cuarto.

21 – victorias tiene Brock Purdy como QB titular de los 49ers, contando los Playoffs.

21 – ediciones previas del Super Bowl se jugaron en un domo o estadio, como será en Las Vegas, o con techo retráctil que se mantuvo cerrado (el único de los 8 de retráctil que dejaron abierto fue el del año pasado). El Over/Under del total de puntos va 10-11 a favor de las BAJAS y los favoritos ganaron 14 de los 20 previos; el Patriots-Seahawks del 2015 terminó en línea de PICK.

21.8 – puntos por partido promedió Kansas City en la temporada regular, #15 en la NFL en la temporada 2023 y el peor año de la Era Mahomes y el peor desde 2014. San Francisco fue tercero, con 28.9 puntos anotados.

22 – recepciones que tiene Travis Kelce en sus tres apariciones previas en el Super Bowl. En todos los previos tuvo al menos 6. Está a 11 de la marca histórica de Jerry Rice.

23 – puntos anotaron los 49ers en el partido de 2022 ante los Chiefs, que perdieron por 21 puntos (44-23)

24 – equipos han ganado el Super Bowl sin ir perdiendo en algún punto del partido (dicho de otra forma, hubo 33 remontadas). Se ha dado solo en 2 de los últimos 9: Broncos ante Panthers en el 50 y Patriots vs Rams en el LIII.

25 – puntos de ventaja que dejaron ir los Atlanta Falcons, con Kyle Shanahan como coordinador ofensivo, en el Super Bowl LI ante los Patriots, en el famoso 28-3. Es la remontada más grande en la historia del partido grande de la NFL.

26 – puntos por partido ha permitido San Francisco en los Playoffs. De los equipos que llegaron al Super Bowl desde el 2002, solo los Pats de 2018 (29.5) y los Chiefs de 2019 (27.5) permitieron más. Dato curioso: ambos fueron campeones.

27 – máxima de puntos que permitieron los Chiefs esta temporada, a los Packers en la Semana 13. Son el único equipo de la NFL que no permitió 28 puntos o más en ningún juego.

28 – ediciones del Super Bowl las ha ganado la Conferencia Americana, por 29 de la Nacional. Kansas City puede lograr el empate este año, que ya se había dado cuando vencieron a los 49ers en la edición 54, pero luego ganaron Bucs y Rams, seguido del tercero de los Chiefs el año pasado.

29 – veces ha sido capturado Patrick Mahomes esta temporada, incluyendo los Playoffs.

30 – tackleadas totales tuvo Chris Jones esta temporada, que comenzó fuera del equipo en busca de un nuevo contrato.

31 – pases de anotación ha lanzado Patrick Mahomes esta temporada, incluyendo los Playoffs, la menor cifra de cualquier temporada como titular en su carrera.

32 – ranking de los 49ers en intentos de pase esta temporada. Sí, San Francisco fue el equipo que menos lanzó este año, aunque Brock Purdy fue el líder en rating, QBR y success rate entre todos los mariscales de campo.

33 – pases de anotación ha lanzado esta temporada Brock Purdy, incluyendo los Playoffs.

34 – capturas permitieron los 49ers en la temporada regular, la sexta menor cantidad en la temporada regular.

35 – golpes de quarterback hizo Nick Bosa en la temporada regular, segundo en la NFL y a uno del líder, T.J. Watt de los Steelers.

36 – yardas del fumble que devolvió Nick Bolton para anotación en el Super Bowl del año pasado ante los Eagles, que empató el juego cuando Philadelphia amenazaba abrir a dos anotaciones. Apenas hay tres ‘scoop n score’ en la historia del Super Bowl y solo el de 48 yardas de James Washington de los Cowboys en 1994 le supera.

37 – equipos que anotaron primero, ganaron el Super Bowl. Solo uno de los últimos cuatro campeones lo hizo (Rams en el LVI y requirió remontada en el último cuarto).

37 – equipos que usaron su uniforme de color blanco ganaron el Super Bowl, incluyendo 16 de los últimos 19.

38 – touchdowns totales tiene Christian McCaffrey en sus 32 partidos con San Francisco, equipo al que llegó en cambio a mitad de la temporada 2022.

39 – años desde el último título del Super Bowl de los 49ers, en la edición XXIX en enero de 1995. Solo 14 equipos tienen una sequía mayor entre campeonatos en la historia de la NFL.

40 – los 49ers buscan ser el primer equipo en la historia de la NFL que sume cuatro decenas de victorias en los Playoffs. Lograron el récord al superar al equipo que les sigue, Green Bay, en la ronda divisional, cuando ambos llegaron empatados con 37.

Christian McCaffrey de los 49ers | Brad Mills-USA TODAY Sports

41 – partidos tiene Andy Reid en su carrera en los Playoffs. Está a tres de la marca histórica de Bill Belichick, quien solo tuvo una sin Tom Brady.

42 – intentos de pase hizo Mahomes en el Super Bowl LIV ante los 49ers. Completó 26 para 286 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones.

43 – recepciones tiene Deebo Samuel en su carrera en los Playoffs.

44 – yardas ganó Patrick Mahomes en su pase con Tyreek Hill en la famosa jugada del ‘abejorro’; 3&15, perdiendo 20-10 con 7 minutos por jugar en el Super Bowl LIV.

45 – millones por año cobra en promedio Patrick Mahomes. En su momento fue un récord de la NFL al acordar su renovación con los Chiefs, aunque ya le superaron Deshaun Watson, Kyler Murray, Russell Wilson, Jalen Hurts, Lamar Jackson, Justin Herbert y Joe Burrow. Puede que el primer contrato de medio millón en la historia de la liga haya sido una ganga.

Patrick Mahomes busca su tercer anillo del Super Bowl | AP

46 – el touchdown más largo de Patrick Mahomes esta temporada, a Marquez Valdes-Scantling en la Semana 7 ante los Chargers. Es la primera vez en la carrera del mariscal de los Chiefs que termina la temporada sin anotaciones de más de 50 yardas.

47 – la primera edición del Super Bowl que perdieron los 49ers, 34-31 ante los Ravens en Nueva Orleans, en el famoso apagón y la casi remontada de Colin Kaepernick, que se quedó a menos de 10 yardas del anillo. Habían ganado sus primeras cinco, un récord para cualquier franquicia.

47.5 – la línea de apuestas al total de puntos para el Super Bowl LVIII.

48 – de las 57 ediciones previas del Super Bowl, el ganador cubrió la línea de apuestas. Las excepciones:

Super Bowl LVI: Rams 23-20 Bengals (+4.5, único favorito de menos de 6 puntos que no cubrió la línea de apuestas)

Super Bowl XLII: Steelers 27-23 Cardinals (+6.5)

Super Bowl XXXIX: Patriots 24-21 Eagles (+7)

Super Bowl XXXVIII: Panthers 29-32 Patriots (-7)

Super Bowl XXXIV: Rams 23-16 Titans (+7)

Super Bowl XXXI: Patriots 21-35 Packers (-14)

Super Bowl XXX: Cowboys 27-17 Steelers (+13.5)

Super Bowl XXIII: Bengals 16-20 49ers (-6)

Super Bowl X: Cowboys 17-21 Steelers (-7)

49 – pases de anotación tiene Brock Purdy en su carrera con los 49ers, incluyendo los Playoffs.

Deebo Samuel de los 49ers | Reuters

50 – de los 57 campeones del Super Bowl ganaron el diferencial de pérdidas de balón o lo empataron cuando menos; solo tres lo hicieron con dos o más entregas que el rival. Las excepciones fueron:

Super Bowl LVI: Rams 23-20 Bengals (-2)

23-20 Bengals (-2) Super Bowl LI: Patriots 34-28 Falcons (-1, tiempo extra)

34-28 Falcons (-1, tiempo extra) Super Bowl XLIX: Patriots 28-24 Seahawks (-1)

28-24 Seahawks (-1) Super Bowl XL: Steelers 21-10 Seahawks (-1)

21-10 Seahawks (-1) Super Bowl XXIII: Bengals 16-20 49ers (-1)

(-1) Super Bowl XIV: Rams 19-31 Steelers (-2)

(-2) Super Bowl V: Colts 16-13 Cowboys (-3)

51 – derrotas tienen tanto Andy Reid como Kyle Shanahan como entrenadores de Chiefs y 49ers en temporada regular.

52 – yardas totales tuvo Christian McCaffrey ante Kansas City en la Semana 7 de 2022, su primer partido después de que los 49ers acordaran el cambio con Carolina.

53 – yardas por tierra tuvo Deebo Samuel en el Super Bowl LIV.

54 – edición del Super Bowl en el que se midieron por primera vez los Chiefs y los 49ers, con remontada de Kansas City en el último cuarto para ganar 31-20.

55 – puntos anotaron los 49ers en el Super Bowl XXIV ante los Denver Broncos, que sigue siendo el récord para un equipo en una final de la NFL.

Fred Warner, el linebacker mexicano de los 49ers | Kyle Terada-USA TODAY Sports

56 – de las 99 recepciones de Rashee Rice esta temporada, incluyendo los Playoffs, consiguieron un primero y diez, segundo en los Chiefs, solo superado por las 64 de Travis Kelce.

57 – yardas del gol de campo más largo del pateador novato de los 49ers, Jake Moody, ante los Rams en la Semana 2.

58 – MVP hubo en las 57 ediciones previas del Super Bowl. En la edición XII, Randy White y Harvey Martin de los Dallas Cowboys compartieron el honor, en la única edición en que se entregó doble premio al Jugador Más Valioso.