NFL: Marcus Mariota honrado por hacer historia en Madrid

Marcus Mariota, quarterback de los Washington Commanders, explicó lo que supone para él poder ser parte del primer partido oficial de la NFL en España, el cual medirá a su equipo contra los Miami Dolphins en el estadio Santiago Bernabéu el próximo domingo y se mostró muy honrado de poder hacer historia en este sentido.

"Nunca en mis sueños más salvajes hubiera imaginado estar aquí sentado el día de hoy. Están mis padres, mi hermano; estábamos cenando anoche y pensaba que era una locura, que era increíble que estuviéramos aquí jugando al fútbol americano, que este juego nos haya traído hasta aquí. También es increíble ver cómo la NFL está globalizando el deporte y creando oportunidades para nosotros, para que cada vez más personas puedan experimentar este deporte que amamos. Estoy emocionado de formar parte de ello", dijo.

EFE