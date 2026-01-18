Mazazo en Denver: Bo Nix se pierde el resto de la postemporada por fractura de tobillo

Suscríbete a nuestros canales

El camino de los Denver Broncos hacia el Super Bowl ha sufrido un golpe devastador. El mariscal de campo novato, Bo Nix, se perderá lo que resta de la postemporada tras confirmarse una fractura de tobillo sufrida durante la cardiaca victoria del sábado en la ronda divisional contra los Buffalo Bills. La noticia fue confirmada por el entrenador en jefe Sean Payton, según informó Tom Pelissero de NFL Network.

Los detalles de la lesión y la cirugía

Nix se lesionó en el momento más inoportuno: cerca del final del tiempo extra, específicamente en la penúltima jugada del encuentro. A pesar del dolor, el equipo logró asegurar la victoria, pero las pruebas médicas posteriores revelaron la gravedad de la fractura. Se espera que el joven pasador sea intervenido quirúrgicamente este mismo martes para comenzar un largo proceso de recuperación.

La baja de Nix es un trago amargo para la afición de Colorado, ya que el pasador venía de una actuación sólida contra Buffalo, completando 26 de 46 envíos para 279 yardas, tres touchdowns y una intercepción, manteniendo al equipo a flote en los momentos de mayor presión.

Una temporada de ensueño que se interrumpe

La selección de primera ronda de 2024 superó todas las expectativas en su año de debut. Bajo su mando, los Broncos alcanzaron el primer puesto de la Conferencia Americana (AFC) con un impresionante récord de 14-3 en la temporada regular.

Nix no solo aportó estabilidad, sino una producción ofensiva de élite con 25 pases de anotación y solo 11 intercepciones, sumando además cinco touchdowns por la vía terrestre. Su capacidad para extender las jugadas había devuelto la ilusión a una franquicia que buscaba recuperar su identidad ganadora.

El turno de Jarrett Stidham: ¿listo para el reto?

Con Nix fuera de combate, la responsabilidad de guiar la ofensiva en el Juego de Campeonato de la AFC recaerá en Jarrett Stidham. El partido se jugará en Denver, donde los Broncos esperan al ganador del duelo entre los New England Patriots y los Houston Texans.

El panorama para Stidham es desafiante. Aunque tiene experiencia en la liga, nunca ha sido titular en un partido de postemporada. Sus números históricos muestran un 59.4% de pases completos, con ocho touchdowns e igual número de intercepciones. Curiosamente, su participación esta temporada ha sido prácticamente nula: su única jugada registrada fue poner una rodilla en tierra para agotar el reloj en una victoria sobre los Dallas Cowboys en la semana 8.

La sombra de Peyton Manning y la gloria de 2015

La presión sobre Stidham y Sean Payton será inmensa. Una victoria en el próximo encuentro enviaría a los Broncos a su primer Super Bowl desde la temporada 2015. En aquella ocasión, el legendario Peyton Manning lideró al equipo para conseguir el tercer Trofeo Lombardi de la historia de la franquicia.

Ahora, sin su mariscal de campo estrella, Denver deberá apelar a su poderosa defensiva y al factor campo en la "Milla Alta" para intentar mantener vivo el sueño de volver a la cima de la NFL.