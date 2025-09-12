MotoGP llega a Missano para el Gran Premio de San Marino (Previa)

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Motociclismo volverá este fin de semana con la última carrera del periplo europeo con el Gran Premio de San Marino, carrera 16 de la temporada 2025 y que se disputará en el circuito de Missano Marco Simoncelli, trazado de 4.226 metros de recorrido.

Asimismo, se correrá de forma conjunta la sexta doble fecha del Mundial de Moto E, campeonato de desarrollo de motocicletas eléctricas.

El GP de San Marino se disputó por primera vez en 1981 y ha tenido tres circuitos como sede: Imola, Mugello y Missano. El piloto con más triunfos es Marc Márquez con siete victorias (cuatro en MotoGP -máxima plusmarca en la categoría-, dos en Moto2 y una en 125).

Marc Márquez va por el "jaque"

En MotoGP todo está casi definido, debido al dominio abrumador de Marc Márquez, quien llega como holgado líder de la clasificación de la categoría reina del motociclismo con 10 triunfos y 13 podios. El piloto de Ducati aterriza en San Marino con 487 puntos y 182 de ventaja de su hermano, Alex Márquez.

Recordemos que Alex M. venció la semana pasada en el Gran Premio de Cataluña a su hermano y evitó que este llegara a Misano con su primera oportunidad de alzar el título, aunque si Alex Márquez llega a caerse en el evento sprint y la carrera principal, Marc le dará “jaque mate” al mundial.

Nada definido en Moto2

La lucha por el título de la segunda máxima división del motociclismo, Moto2, sigue abierta. Manuel Márquez pese a que se ha mantenido líder en gran parte del campeonato, en las últimas carreras ha perdido el ritmo, aunque conserva en la última carrera logró aumentar su colchón de ventaja a 38 puntos sobre su perseguidor Arón Canet.

En Moto 3

Mientras que el campeonato en la división de Moto3 el campeonato también sigue reñido. José Rueda, quien ha liderado todo el 2025, en las últimas tres fechas ha cometido errores que le han costado podios y una buena bolsa de puntos.

Además, el resurgir de Ángel Piqueras, quien ha ganado dos de las tres últimas carreras incluyendo Cataluña hace una semana, le dio vida al Mundial de Moto3. La diferencia entre ambos españoles es de 64 puntos con siete carreras restantes.

Horarios de la pole position y las carreras

Pole position Moto E: Viernes 12 de septiembre Q1 - 11:15 am y Q2 - 11:35 am

Pole position Moto3: Sábado 13 de septiembre Q1 - 7:00 am y Q2 - 7:25 am

Pole position Moto2: Sábado 13 de septiembre Q1 - 7:55 am y Q2 - 8:20 am

Pole position MotoGP: Sábado 13 de septiembre Q1 - 5:05 am y Q2 5:30 am

Carrera de Moto E: Sábado 13 de septiembre - 6:10 am carrera 1 y Carrera 2 - 10:10 am

Sprint MotoGP: Sábado 13 de septiembre - 9:00 am

Moto3: Domingo 14 de septiembre - 5:00 am

Moto2: Domingo 14 de septiembre - 6:15 am

MotoGP: Domingo 14 de septiembre - 8:00 am