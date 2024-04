Fórmula 1: Checo Pérez y Red Bull no se ponen de acuerdo sobre las condiciones para su continuidad

La presente temporada de Sergio "Checo" Pérez da mucho de que hablar y con justa razón. El segundo piloto de Red Bull no solo ha servido como escudero del vigente campeón, Max Verstappen, en su equipo, sino que también ha visto por el mismo y se posiciona como el favorito para pelear frente a su propio compañero de escudería, aunque eso no sea una tarea para nada sencilla, por muchos motivos.

Pérez suma un total de cuatro podios en los cinco premios disputados hasta la fecha en 2024, razones más que suficientes para pensar que está en un gran nivel y que para Red Bull sería un ganar-ganar mantenerlo en su equipo a medio plazo. La información que se ha filtrado es que, pese a todo, el equipo de las bebidas energéticas tiene intenciones de renovar al azteca solo por un año, una propuesta que no gusta del todo al piloto.

Todo indica que Checo Pérez tiene la intención de aceptar un contrato de dos temporadas y que además no hayan muchas trabas por el camino. "Valoro mucho el estar aquí y yo creo que ya será importante sacarnos estas carreras de encima y también tenemos que definir el futuro pronto. Y creo que sabré mi futuro en una carrera o dos. Ya hemos avanzado bastante al respecto", declaró el latinoamericano en DAZN.

En Red Bull no se cortan

Si Checo Pérez tiene claras sus condiciones para continuar, del lado de su escudería la cuestión no es muy diferente, al menos así lo demuestran las palabras de Helmut Marko; El representante del equipo del "toro rojo" elogia a su figura pero también deja en claro que él y el resto del equipo piensan en lo mejor para Red Bull: "Aún no estamos en condiciones de ultimar todo con Pérez. Pero su renovación no tiene nada que ver con las nuevas reglas. Él sabe que si rinde... Primero quería un contrato de tres años, pero encontraremos una solución".