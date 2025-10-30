¡Último minuto! Por estos motivos ha sido cancelada la jornada de Belmont at the Big A

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades de la NYRA hicieron una programación de ocho carreras sin pruebas selectivas en la jornada de este jueves 30 de octubre, que daban inicio a partir de 1:10 pm hora de Venezuela. Sin embargo, en un comunicado en su página web indicó que la misma será suspendida.

Belmont At The Big A: Cancelada la jornada de este jueves 30 de octubre

La New York Racing Association, Inc. (NYRA) ha cancelado las carreras en vivo del jueves en el hipódromo de Aqueduct debido a una fuerte tormenta pronosticada que traerá vientos extremadamente fuertes y lluvias intensas al área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

Los pronósticos meteorológicos actuales indican ráfagas de viento superiores a 65 km/h y hasta 5 cm de lluvia como consecuencia de la tormenta del jueves. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un aviso de inundaciones costeras para el sur de Queens a partir de la 1 p. m.

El hipódromo de Aqueduct permanecerá abierto para transmisiones simultáneas y las apuestas están disponibles a través de NYRABets.com

Las carreras en vivo se reanudarán el viernes en Belmont at the Big A con una jornada de nueve carreras, incluyendo dos carreras de categoría Listed de $150,000 cada una: la Tempted en la segunda carrera y la Pumpkin Pie en la octava. La primera carrera del viernes comenzará a la 1:05 p. m.

El premio acumulado de $34,908 del Pick 6 se trasladará al programa del viernes, comenzando en la Carrera 4 a las 2:27 pm.