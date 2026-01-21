Sangre zuliana presente en el Pegasus World Cup Day

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park vestirá sus mejores galas para una programación de 13 competencias en el marco de la décima edición de la Pegasus World Cup. El evento, punto cumbre del Championship Meet en Hallandale Beach, contará con una destacada representación de profesionales zulianos.

Jorge Delgado: compromiso por partida doble

El entrenador Jorge Delgado iniciará su participación en la segunda carrera, un Maiden Special Weight de $84,000 (1,200 metros, arena) exclusivo para potras de tres o más años nacidas en Florida. Allí presentará a la potra Fidela, que contará con la monta de David Egan.

Posteriormente, en la tercera competencia —un Allowance Optional Claiming de $87,000 en 1,600 metros sobre grama—, Delgado ensillará a X Y Prime, ejemplar que será conducido por el jinete Jorge Ruiz.

El "Caletero" busca el Fred W. Hooper Stakes

Por su parte, el ganador del Kentucky Derby, Gustavo Delgado, buscará el triunfo en el Fred W. Hooper Stakes (Grado III). El preparador zuliano inscribió al purasangre Racing Driver para este compromiso, con la monta de Mica Husbands, una prueba en distancia de una milla (1,600 metros) sobre arena que reparte una bolsa de $175,000 en premios.