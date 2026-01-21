¡Ojo con los dividendos! Las cinco sorpresas de Paco López este jueves en Fair Grounds

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Fair Grounds, uno de los recintos de mayor tradición en Norteamérica, presenta para este jueves 22 de enero una atractiva cartelera de nueve competencias. La acción arrancará a las 12:45 p. m. (Hora del Centro) / 2:45 p. m. (Hora de Venezuela).

En el plano profesional, el veracruzano Paco López se mantiene como protagonista en el Top 3 de la tabla de jinetes. Al momento de esta publicación, López ocupa el segundo lugar de la estadística, a solo cuatro victorias de distancia del campeón vigente, José Ortiz.

Para esta jornada, el mexicano ha firmado compromisos con ejemplares que, según la línea matutina (Morning Line), poseen altas probabilidades de brindar jugosos dividendos al superar la barrera del 5-1.

Los compromisos de alto valor

La ruta de posibles sorpresas comienza en la tercera carrera con Day for the Gray. Se trata de una prueba de 5 1/2 furlongs en arena para yeguas de reclamo ($5,000). La presentada por César Govea aparece con un momio de 6-1, y su misión será derrotar a las favoritas Margoinabubblebath y Cairo Charm, esta última conducida precisamente por José Ortiz.

Inmediatamente después, en la cuarta competencia, López llevará las riendas de Prowling Tiger, también del establo de Govea. Este castrado de seis años defiende una cotización de 12-1 en la línea matutina, participando en un Starter Optional Claiming de $10,000 en distancia de 1 1/16 millas sobre el césped.

Para la séptima carrera, el mexicano se subirá a la tresañera Twinklee, pensionada del reconocido Wayne Catalano. Con un 8-1 de salida, esta potra buscará dar el campanazo en un Maiden Special Weight de $54,000 en 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena.

En la octava competencia, el turno es para Miskellieanne, ensillada por Kirk Ziadie. Con una cuota de 8-1, la cuatroañera se perfila como una enemiga de cuidado ante diez oponentes en una prueba de Allowance de una milla sobre la grama.

Finalmente, para cerrar el quinteto de opciones, Paco López conducirá a Tonteria en la última del programa. Bajo el entrenamiento de César Govea, este caballo de seis años aparece con proporción de 8-1 en una carrera de reclamo por $5,000, disputada en una milla sobre el césped.