Este el el jockey puertorriqueño que culmina el año como líder en Stakes Grado 1 en Estados Unidos

Líder absoluto también en ganancias producidas durante el año 2023 sobrepasando de largo los 38 millones y de por vida los 300 millones de dólares, el puertorriqueño Irad Ortiz Jr. es el jinete que ha logrado ganar más Stakes Grado 1 en el año 2023 con 15 triunfos en carreras de máximo nivel.

Ortiz Jr., acumula 43 stakes de grado en 2023 y estos son los 15 de Grado 1 en los que obtuvo victoria el campeón de Puerto Rico:

2023 Breeders' Cup Classic (Gr. 1) White Abarrio

2023 Breeders' Cup Sprint (Gr. 1) Elite Power

2023 Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (Gr. 1) Goodnight Olive

2023 Pegasus World Cup Turf Invitational S. (Gr. 1) Atone

2023 Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (Gr. 1) Up to the Mark

2023 Whitney Stakes (Gr. 1) White Abarrio

2023 Curlin Florida Derby (Gr. 1) Forte

2023 Manhattan Stakes (Gr. 1) Up to the Mark

2023 Madison Stakes (Gr. 1) Goodnight Olive

2023 Man o' War Stakes (Gr. 1) Red Knight

2023 Jenny Wiley Stakes (Gr. 1) In Italian (GB)

2023 H. Allen Jerkens Memorial Stakes (Gr. 1) One in Vermillion

2023 Just a Game Stakes (Gr. 1) In Italian (GB)

2023 Alfred G. Vanderbilt Handicap (Gr. 1) Elite Power

2023 Spinaway Stakes (Gr. 1) Brightwork