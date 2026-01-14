Cinco Stakes este sábado en Santa Anita repartirán $775,000 en premios

Suscríbete a nuestros canales

El meeting de invierno en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en la ciudad de Arcadia, California, continuará este fin de semana. Para la jornada del sábado, se ha diseñado una programación de nueve competencias, de las cuales cinco son eventos de grado (Stakes).

Santa Anita Park: Stakes del sábado

Con una jornada que comenzará a las 12:30 p. m. (hora de la costa oeste de Estados Unidos / 4:30 p. m. hora de Venezuela), la primera selectiva del día será la segunda competencia del programa. Allí se disputará el “Don Valfredo California Cup Sprint S.” en distancia de 1,200 metros. Esta carrera, reservada para ejemplares de cuatro años o más nacidos en California, cuenta con una nómina de cinco purasangres: Book Smart, Drop Um, Big City Lights, Speedy Wilson y Man O Rose.

La segunda prueba especial llegará en la quinta carrera del programa con el “Turf Classic Stakes”. En un recorrido de 1,800 metros, ocho ejemplares californianos competirán por una bolsa de $175,000.

La tercera selectiva de la jornada será el “Leigh Ann Howard California Cup Oaks”, que se correrá en la séptima competencia. La prueba tiene un recorrido de 1,600 metros para yeguas hijas de sementales nacidos en California y repartirá un premio de $175,000.

En la octava prueba del día será el turno del “California Chrome Cal Cup Derby”, con un premio de $175,000. Esta carrera de 1,700 metros para ejemplares de tres años cuenta con una nutrida nómina de 11 competidores.

Para cerrar, la novena y última carrera de la programación será la nueva edición del “Sunshine Millions Filly and Mare Turf Sprint Stakes”, con un premio de $125,000. En este evento, yeguas de cuatro años o más se medirán en un recorrido de 1,300 metros.

Entre todas las selectivas del sábado, se suma un total de $775,000 en premios a repartir.