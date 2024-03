Este jugador del Manchester City quebró un récord de la Premier League en partidos sin perder

El español Rodrigo Hernández sumó este domingo 59 partidos seguidos sin perder. El centrocampista, tras el triunfo del Manchester City en el derbi de Mánchester, superó los 58 encuentros de Ricardo Carvalho con el Chelsea y es el jugador que más duelos consecutivos ha estado en la Premier League sin conocer la derrota.

Un dato histórico para un jugador que no pierde desde febrero de 2023, cuando el City cayó en el estadio que peor se le da, el Tottenham Hotspur Stadium, contra los 'Spurs' (1-0). Desde entonces, cada vez que Pep Guardiola ha alineado a Rodri, el City se ha llevado el triunfo.

Hace escasas semanas, en la remontada contra el Brentford (1-3), gracias a un 'hat trick' de Phil Foden, Rodri cumplió un año sin conocer la derrota, y este domingo, en la remontada ante el United, también auspiciada por un doblete de Foden, superó la marca de Carvalho.

El portugués estuvo 58 encuentros invicto entre noviembre de 2006 y febrero de 2008.

Rodri se ha perdido las tres derrotas del City en esta Premier League, todas ellas por suspensión, contra el Wolverhampton Wanderers, el Arsenal y el Aston Villa. La temporada pasada tampoco estuvo contra el Brentford en la última jornada de liga, cuando los 'Sky Blues' cayeron con un equipo plagado de suplentes por la cercanía de las finales de la FA Cup y la Champions League.

"Leí que llevaba no sé cuántos meses o partidos", dijo Rodri tras cumplir un año invicto. "La verdad que es algo remarcable. Estoy contento, sobre todo por lo que significa para el equipo no perder durante un año. En ese sentido, sólo me hace querer seguir adelante", concluyó.