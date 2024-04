Liga MX: Chicharito desata la rabia de sus rivales con una provocadora celebración

En la última jornada de la ronda regular de la Liga MX, Las Chivas de Guadalajara consiguieron una importante victoria 0-1 frente al Atlas y confirmaron su quinto lugar en la clasificación general, mientras que los locales terminaron de hundirse y quedar en el decima sexto lugar de la tabla. A pesar de no ser titular, Javier "Chicharito" Hernández fue uno de los protagonistas al final del partido.

Las cosas no fueron tan sencillas para "El Rebaño", de hecho, no fue hasta el minuto 74' cuando Roberto Alvarado abrió la lata a favor de Guadalajara, razón más que suficiente para que los visitantes se pusieran nerviosos, ya que los de Jalisco se jugaban su clasificación directa a la siguiente fase.

Al final del partido, Chicharito no dudó en hacer el gesto del "Topo Gigio" dedicado a la afición del Atlas; Esta no es la primera vez que el veterano se enfrenta a la afición rojinegra, cuando el jugador entró al campo se escucharon una gran cantidad de insultos en contra del ex Manchester United y Real Madrid... Así que no dudó en responder apenas pudo.

El gesto de Chicharito no gustó entre los jugadores del Atlas, sobre todo para el defensor Alberto Domínguez, quien rápidamente se acercó al de Chivas para empujar al atacante y recriminarle el gesto. Los compañeros de Hernández acudieron para respaldarlo mientras que el rival parecía bastante irritado con lo sucedido.