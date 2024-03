Esto es lo que dijo Javier "Chicharito" Hernández tras eliminación de Chivas en Concachampions

Las Chivas de Guadalajara cayeron eliminadas 5-3, tras ganar 3-2, en el marcador global de la Concacaf Champions League, pero para Chicharito Hernández fue una victoria con envión anímico.

Javier Hernández, quien disputó 20 minutos en el partido de este miércoles, aseguró que este resultado genera una gran expectativa para lo que será el Clásico este sábado en el Estadio Akron en Guadalajara.

"A toda mi gente y los chivahermanos no les va a gustar esto, pero igual hay formas de perder tambJaién. Perdimos ganándole al América en el Azteca. Había escuchado tanto que era un equipo casi casi invencible, les ganamos en su casa, con su cuadro titular".

Chivas intentó una remontada en el Estadio Azteca. Se pusieron a ganar 2-0, pero luego el América empató y el Rebaño Sagrado arrebató la victoria 3-2 con gol de Roberto Alvarado en el minuto 63.

“Sí, se perdió la eliminatoria ¿duele? Claro, porque Chivas siempre debe buscar títulos en cualquier competición, pero esto nos vuelve a dar muchísima confianza y estamos tranquilos".

Javier Hernández también reflexionó sobre la racha de tres derrotas que acumulaba el equipo y afirmó que eran una de las cosas que no extrañaba de México.

“(Estas preguntas) son lo que no extrañaba de mi país. Estaban hablando de hacer historia cuando yo todavía no estaba recuperado de los seis partidos que necesitaba y juego y se perdieron tres partidos, que fueron ante equipos que están arriba de la tabla. No se perdieron diez u ocho, se perdieron tres partidos. Por eso nosotros mantenemos la calma y sabemos de la exigencia de esta camiseta y pesa diferente”.