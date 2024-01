Esto dijo Miguel Herrera del arbitraje tras caer contra las Águilas del América

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Miguel “El Piojo” Herrera, manifestó su inconformidad con el arbitraje del encuentro ante el América Fútbol Club, donde el su equipo cayó derrotado dos goles por cero con doblete de Salvador Reyes.

Sin embargo, Herrera no perdió la oportunidad de hablar sobre la jugada polémica del primer tiempo donde el colegiado no señaló un posible penal a favor de los Xolos. La situación ocurrió en el minuto 17, cuando en un tiro de esquina Santiago Naveda contactó a Carlos Rodríguez dentro del área.

Por ello, el ‘Piojo’ salió molesto del partido al reclamar una vez más el accionar del arbitraje.

“No condiciona el partido, pero está muy clara la jugada, es una jugada muy clara, hay una herramienta muy buena, luego dicen que el VAR no sirve, claro que el VAR sirve, nada más hay que usarla, si no la usas no sirve, pero es una herramienta muy buena” dijo.

En esa misma línea, Herrera insistió en que eso no justifica que Xolos haya perdido el partido, pues el penal no asegura que su jugador lo vaya a anotar.

“Es una oportunidad manifiesta de gol, después hay que ver si lo metes o no lo metes, no podemos decir que si vas ganando o no, pero es una situación clara de gol, es la más clara que hay en el futbol” sentenció.