Andrés Guardado lanza fuerte mensaje contra el América y no demuestra miedo frente a las Águilas

El León FC se enfrenta este sábado al América en la Liga MX y será el primer partido de Andrés Guardado vistiendo la camiseta del León que se mida al vigente campeón al cual afirmó no tener miedo.

Léon no ha empezado bien el torneo con tres derrotas en cinco torneos y buscará sumar de a 3 en casa frente al América, que es líder del torneo.

Para Guardado este partido puede cambiar el rumbo del equipo y encaminarlos para subir puestos en la tabla.

“No hay que huir de los resultados que estamos teniendo, eso siempre entendiendo la situación, que estamos en ‘proceso de’, pero los resultados son los que mandan, no estamos consiguiendo los que queremos y mañana puede ser un parteaguas para lo que resta de la temporada”, detalló Andrés Guardado en sus declaraciones.

El mediocampista mexicano afirmó que enfrentarse al América siempre tiene un sabor extra, pero destacó que al final lo importante es poder llevarse los puntos en casa.

“Siempre es especial enfrentar al América, no restaré importancia al equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande y lo que representa para el futbol mexicano, pero a nivel individual no me representa ninguna diferencia, si bien es el partido más importante a día de hoy no solo por ser el América sino porque estamos urgidos de puntos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso”, resaltó.

Actualmente los Esmeraldas de León se ubican en la posición número 13 del torneo Clausura 2024 al cosechas un total de 4 puntos producto de una victorias, un empate y tres derrotas.