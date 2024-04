Florentino Pérez responde a Guardiola por su critica al Santiago Bernabéu

Durante las últimas semanas le preguntaron a Pep Guardiola lo que pensaba sobre el renovado Santiago Bernabéu y el catalán finalmente lo conoció para poder hablar con propiedad. El Manchester City sacó un empate 3-3 en el templo blanco por la Champions y el estratega del equipo inglés no dudó en decir lo que no le gustó del partido en Madrid.

Antes del partido Guardiola reconoció que le generaba intriga conocer el nuevo techo del estadio, porque no había jugado nunca con una cubierta de ese estilo en Champions, pero después del partido los halagos se convirtieron en criticas. Al actual campeón de la Liga de Campeones le consultaron por enésima sobre el coso madridista y Pep no dudó en dejar claro que el césped del estadio le decepcionó y recomendó al club que trabaje en él para mejorarlo.

Florentino lo niega

Frente a las palabras del ex entrenador del Barcelona, el Real Madrid no pierde la cabeza, tal como informa el portal Defensa Central; En el sitio web afín al club madridista informa que la respuesta interna de Florentino Pérez no deja dudas: “Me dicen los expertos que el césped está mejor que hace un año, pero la idea es que sea el mejor césped del mundo, así que lo haremos”.

No es el único

Guardiola no fue el único miembro de su equipo que se quejó de la superficie del Santiago Bernabéu. Rodri Hernández, jugador que se caracteriza por fallar muy poco, también hizo referencia al mal estado de la hierva: "El césped se levantaba, no estaba uniforme". Los madridistas alegarán que siempre es la misma historia con Pep, aunque lo cierto es que en Manchester veremos que tanta diferencia hay en cuanto el juego de ambos equipos.