¿La prenda más importante? La camisa de Lionel Messi destacó en este notable listado

Lionel Messi tiene en su haber que pudo revolucionar el mundo del fútbol una vez más, luego de que aterrizara en el Inter de Miami en este 2023 para sorpresa de muchos. Su nueva etapa en la Major League Soccer (MLS) estuvo cargada por el furor de los fanáticos por querer la indumentaria con su nombre y con ese famoso 10 en la espalda. Justamente, así lo destacó Vogue.

La conocida revista de moda reseñó que la prenda del argentino con el Inter fue una de las 15 más influyentes de todo el año. "La historia de amor de la moda con el fútbol aumentó uno o dos niveles en 2023", citó el artículo.

"Inmediatamente después del anuncio, la camiseta genérica del Inter Miami, en un tono inesperado: Barbie rosa, se agotó, dando lugar a una rica industria del contrabando. Ahora, casi cinco meses después, la camiseta oficial de Messi, con su número 10, sigue en lista de espera en la mayoría de las tallas en el sitio web de Adidas", agregó la publicación.

El artículo precisa esa nueva realidad que ha convertido a las prendas deportivas en atractivo para la moda y la ayuda que Lionel ha dado en este sentido: "La lista también muestra cuán esencial e influyente sigue siendo la cultura de las celebridades, desde la camiseta agotada del Inter Miami de Lionel Messi (que va de la mano con la fiebre del futbol que actualmente se apodera de la moda) hasta las gafas de sol Chanel que usa el personaje de Lily-Rose Depp en The Idol y las memorias de Britney Spears, The Woman In Me, que seguramente entregó el momento de moda más icónico de Addison Rae este año".

Con todo y eso, desde Miami van por más y la afición está a la expectativa de la próxima versión del equipo que vista el argentino, principalmente. Desde las redes ya han empezado a circular algunas posibles ediciones, pero sin confirmación del club.