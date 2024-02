Vivir en guerra: La Premier League de Ucrania se refugia en el sureste de España

La Guerra entre Ucrania vs Rusia es uno de los conflictos modernos que mantiene en vilo a la Unión Europea, de hecho, es una situación que parece no tener fin y que ha detenido el estilo de vida de cada ciudadano ucraniano. El fútbol siendo uno de los deportes más importantes del país se ha visto perjudicado por la guerra, viviendo cada partido como si fuera el último, lo que piensan los protagonistas es vital para entender como se vive el deporte en Ucrania.

Murcia es una de las ciudades más importantes del sureste de España, un lugar tranquilo con lindas playas que la Selección de Ucrania y varios de los equipos de la Premier League de Ucrania han tomado como base de operaciones para preparar sus temporadas. Todo comenzó cuando la Selección Sub-21 dirigida por el español Unai Melgosa, jugó dos partidos de la Eurocopa 2025 en el Nuevo Condomina en Murcia, desde ese momento equipos como Kryvbas, Polissya y Metalist se fijaron en Pinatar para tomarlo como sede fuera de la guerra.

Unai Melgosa resaltó como se llevó acabo la elección de una sede fuera de Ucrania... "En los partidos europeos no podemos jugar como loca en Ucrania. Vimos alternativas y me preguntaron por España. La de ir a Pinatar y jugar en Murcia fue la que más les cuadró y luego varios equipos se han interesado por ir a España". Es más, los equipos ucranianos han disputado al menos 24 partidos amistosos en Pinatar en un mes de estadía mientras preparan el resto de la temporada.

Sin embargo, no todo puede disputarse en España, los equipos deben volver a Ucrania para jugar en la Premie League y saben que volverán a vivir una incertidumbre impresionante partido a partido. De hecho, cada estadio tiene un búnker a menos de 500 metros y la cuestión es que todos saben a que hora comienza el encuentro, pero no la hora en la que finaliza, en una ocasión un Dnipro vs Oleksanria duró casi seis horas.

Raymond Owusu jugador ghanés del Metalist comentó lo que vivió en una situación de bombardeo... "Una vez tuve que entrar al Búnker ante un bombardeo. He pasado mucho miedo, pero los soldados trabajan para que poco a poco mejore la situación".

Por otra parte, Yevgeniy Tkachuk comenta que jugar es parte de la lucha, además de ser un escape para las personas... "Jugamos para lograr la libertad y que nuestro país pueda continuar viviendo. Me motivo al jugar, sabiendo que hay amigos que están luchando en el frente".

La Premier League de Ucrania tiene dos líderes, Kryvbas y Dnipro-1, ambos con 34 unidades en 17 fechas disputadas. Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev por ahora están fuera de la pelea por el título de liga, pero siguen siendo los equipos más grandes de la competición.