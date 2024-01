No es solo nombre: Zinedine Sidane muestra su brillo en el debut con el Chivas (+Video)

La apuesta del Chivas por renovar a su equipo enfocarse en jugadores jóvenes parece que empieza a rendir resultados, luego que esta semana anunciaran el fichaje de Zinedine Sidane (con S), el mediocampista de 17 año mostró parte de su talento y que no es solo nombre.

El jugador procedente del Halcones de Zapopan de la tercera división del fútbol mexicano, debutó este sábado 13 de enero con el equipo sub-18 del rojiblanco, con el cual Sidane marcó su primer gol con un gran remate de pierna derecha.

El Chivas sub-18 se impuso al Santos por dos goles a uno, tantos marcados por el ya mencionado "Zizou mexicano" y uno más de Elenes, para darle el triunfo en la jornada 1 del Clausura 2024 de la categoría.

Según el reporte del equipo, la oncena sub-23 también ganó este día a Santos, pero por resultado de 3-2, así que para que todo pinte perfecto el primer equipo debe hacer lo propio este sábado 13 de enero a las 19:05 hrs.

¿Por qué se llama Zinedine Sidane?

El futbolista confesó que su nombre como el del francés Zinedine Zidane (uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol) fue elegido por la admiración que su padre tenía por el campeón del mundo de 1998. Pero Sidane confesó que ha tenido que soportar burlas y señalamientos durante su carrera.

"Desde que tengo memoria, cuando me preguntan sobre mi nombre no me creen, por lo que les tengo que mostrar una identificación y, como se imaginan, hay mucha carrilla (burlas) por eso. También me ha traído muchas buenas amistades y hay a quienes les sacas una sonrisa o carcajada con decirlo", reportó el medio de comunicación FoxSport.