Milei se engancha con Riquelme por Boca: "Sabía que me iba a mandar gente"

Todo indica que mucho de lo que haga o deje de hacer el nuevo presidente de Argentina Javier milei está rodeado de polémica, es por eso que sus recientes referencias a Boca juniors y todo lo que tuvo que ver con las elecciones o Juan Román riquelme nuevo presidente del club no están exentos de controversia.

Mi ley no dudo en acercarse a ejercer su voto durante las recientes elecciones de Boca juniors, de hecho el ahora mandatario de Argentina dejó claro su apoyo hay candidato Andrés Ibarra, quien es cercano a Mauricio Macri. Algo que no gustó en gran parte de un sector de la afición Xeneize.

Una vez en la Bombonera y pese a ir lo más inadvertido posible, el Presidente fue recibido por abucheos por un grupo de personas que insultaron al político desde su llegada hasta que este se fue del lugar destinado para el sufragio. Para Milei el responsable de que esas personas lo recibieran de esa manera no es otro que Juan Román Riquelme.

“Nosotros teníamos información. Yo sabía por dónde iba el resultado, pero fui por una cuestión de batalla cultural. No solo fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino también sabiendo que me iba a mandar a escrachar. Me putearon 20 personas”, declaró. “Sabía que eso iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme. ¿Me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”, insistió Milei, quien aseguró que fue a votar para apoyar a Macri: “En la vida hay que ser leal. Si Macri tuvo un gesto desinteresado para ayudarme a mí, ¿Cómo no voy a ir yo a ayudarlo?”.

Los socios de Boca rechazan las nuevas propuestas del presidente argentina ya que entre ellas figura una que permite que los clubes de fútbol se conviertan en Sociedad Anónimas y dejen de pertenecer a los socios si así lo desea la mayoría.