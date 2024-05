kylian Mbappé cierra su etapa con el PSG habla de lo que viene: "Anunciaré mi nuevo club"

Los días de Kylian Mbappé como jugador del París Saint-Germain ya son historia en el fútbol francés. El campeón del mundo levantó un título más en su partido de despedida y ahora mismo solo le queda prepararse para la próxima Eurocopa y anunciar cual será su nuevo equipo a partir de la temporada.

El atacante de 25 años no pudo marcar en la final de la Copa de Francia contra el Olympique Lyon, pero aún así Mbappé se mostró muy feliz por un nuevo éxito en un equipo con el que consiguió 15 títulos a lo largo de 7 temporadas. Kylian se va del equipo parisino como uno de los jugadores más importantes en la historia del club, (si no el más).

Mbappé se prepara para anunciar su destino

Tras la final, Mbappé contestó algunas preguntas de la prensa, entre las que destacó una sobre si ahora sí anunciará su fichaje por el Real Madrid y porque no lo había hecho hasta ahora. "¿Por qué no dices ya que has firmado por el Real?", le preguntaron en zona mixta y la respuesta del goleador fue muy clara: "Porque creo que, antes de nada, debía despedirme bien de mi club y acabar bien. Hoy hemos ganado un título y habrá tiempo para todo, anunciaré mi nuevo club a su debido momento. Será dentro de pocos días".

Agradecido con su etapa en el PSG

El para muchos mejor jugador del mundo, demuestra su agradecimiento con el club y la ciudad, pero tiene altas expectativas sobre lo que viene para él: "Lo que he tenido aquí no lo voy a encontrar en ningún sitio, pero tendré otras cosas y sé que también serán fantásticas".