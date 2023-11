Por la jornada 13 de la Premier League, se enfrentan Manchester City vs Liverpool, un juegazo que no se pueden perder y que estará lleno de ocasiones de gol de principio a fin por ambas escuadras. Empate 1-1 entre Manchester City vs Liverpool, gol de Erling Haaland para los locales y Alexander-Arnold para los visitantes.

Alexander-Arnold marca con un disparo potente cruzado que Ederson no pudo detener para el empate en el marcador.