De mal en peor: Manchester United sirvió comida cruda en un evento

Lo que era considerado el mejor club del mundo hace 15 años, ahora se encuentra en ruinas, no solamente en lo futbolístico, sino en otras cualidades consideradas cinco estrellas en otrora.

El Manchester United no deja de tener problemas extra cancha, ahora también tiene problemas con la comida, pues recibió una mala calificación por parte de la Agencia Reguladora de Alimentos.

De acuerdo a The Athletic, en un evento realizado en Old Trafford, estadio de los Red Devils, y que no está relacionado al futbol, los cocineros del ‘Teatro de los Sueños’ sirvieron pollo crudo.

Ese error los llevó a recibir una calificación negativa de uno sobre cinco y la Agencia catalogó de “insalubre” los alimentos servidos en la cancha del cuadro mancuniano.

“Después del incidente aislado en una de nuestras cocinas, Manchester United tomó acciones inmediatas para asegurar que no vuelva a suceder el incidente.

“El personal de cocina del Manchester United fue instruido en el correcto proceso alimentario requerido, además de haber revisado los procedimientos de la cocina. Incluso una revisión externa realizada por una comisión externa”, redactó en un comunicado el club.

En el mismo texto, el equipo recuerda que era un servicio de cinco estrellas y la intención de la institución es volver a ese estándar lo antes posible.

“El Manchester United sirve miles de comidas cada mes y tiene un registro implecable que nos llevó a un estándar de cinco estrellas en higiene alimenticia”, expresó el club.

Del mismo modo, los Red Devils revelaron la causa por la que tuvieron el dilema con la Agencia y no fue otro que servir carne cruda.

“Después de la investigación, se confirmo que una pequeña porción de carne cruda fue servida en un evento que no correspondía a un día de partido.

“Éste es un caso aislado y el error fue atendido de manera inmediata. Manchester United toma estos incidentes de forma muy seria y quiere resarcir a nuestros valiosos aficionados y clientes, quienes mantienen altos estándares culinarios”.

El club espera que todo quede en una incómoda anécdota, pero que hace eco por la gran cantidad de problemas que afronta el club como la venta del mismo, la remodelación que requiere Old Trafford y la situación deportiva del conjunto.