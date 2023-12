Phil Foden confiesa su admiración por el juego del Fluminense en la final (+Declaraciones)

Phil Foden, una de las principales promesas de la Selección de Inglaterra y del Manchester City, fue protagonista en la final del Mundial de Clubes 2023 tras anotar el tercer gol del partido y producir el segundo para los "citizens".

Al finalizar el encuentro, el extremo inglés habló ante los medios de comunicación y expresó su alegría por conseguir el quinto título del conjunto celeste en en año, "Fue un partido increíble... Demostramos no solo calidad sino también corazón y determinación. Estoy eufórico. Esto es muy significativo para el club. Es la primera vez que ganamos este torneo. Estoy emocionado. Es un logro monumental para el club".

Por otro lado, el jugador de 23 años, confesó la dificultad de jugar en Arabia Saudita, "No estamos acostumbrados a este calor, así que fue un desafío. Estoy muy contento con el resultado".

Cabe destacar, que Foden no quiso terminar la entrevista sin elogiar al vigente campeón de la Copa Libertadores por el gran juego que realizaron, asegurando que a pesar del marcador final, les pusieron las cosas muy difíciles para quedarse con el mundialito de clubes, "Hay que reconocer su juego limpio; me encanta cómo juegan con pases cortos. Son un gran equipo. No nos lo pusieron fácil".