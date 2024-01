Conoce al jugador mexicano que hace vida en la inferiores del Atlético de Madrid

México ha sido la cuna de grandes jugadores que han llegado a formar parte de grandes equipos, como es el caso de Hugo Sánchez, quien militó en el Real Madrid. Sin embargo, en los últimos tiempos, les ha costado exportar talento al viejo continente y mucho más afianzarlos.

Este primero de enero, el fútbol mexicano se vio iluminado con la llegada de un jovencito veracruzano al Atlético de Madrid, de la primera división de España.

Se trata de Derek Septién, quien se formó en las fuerzas básicas del América, y posteriormente en el Alcorcón. Estuvo cedido al conjunto colchonero, pero ahora formará parte del equipo madrileño, luego de que estos adquirieran los derechos de su ficha.

“Empecé en México, empecé en América, desde pequeño, me vine a vivir a Madrid, estaba en un equipo que eran fuerzas básicas, me vine a Europa, ahí comencé a jugar en el Alcorcón, ahí trabajé y todo salió bien. El Atlético me llamó, llevo ya como dos años, la verdad contento, como que llevo ese paso, de América, a España, al principio me costó, pero me acostumbré y tuve esta oportunidad”, comentó el jugador mexico-alemán.

De acuerdo con medios mexicanos, ya ha existido un acercamiento entre la federación del país norteamericano y el jugador, para que forme parte del combinado nacional.

“Ha habido algo, pero no hemos quedado nada, tengo un debate pequeño (…) Jugar ahí es un sueño, más ahorita que estoy aquí, me he sentido mexicano, no ha habido algo concreto”, expresó.