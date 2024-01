¿Preocupado? Esto es lo que dijo Xavi Hernández sobre la lesión de João Cancelo en el partido ante Las Palmas

Una vez ha finalizado el partido entre la UD Las Palmas y el FC Barcelona, Xavi Hernández ha valorado en sala de prensa este encuentro en el que su equipo ha ganado en los instantes finales para encaramarse a la tercera plaza de La Liga.

A pesar de la victoria, el conjunto blaugrana sumó una nueva preocupación a la temporada, luego de que Joao Cancela saliera del partido en el primer tiempo tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla izquierda.

Habrá que esperar a las pruebas que se someterá el jugador a su regreso en Barcelona, pero ahora mismo hay preocupación en el seno del club por el estado del jugador, sobre todo teniendo en cuenta que la Supercopa de España está a la vuelta de la esquina.

No obstante, Xavi se encargó de restarle gravedad al percance físico del lateral portugués en la entrevista flash con Movistar Plus +: “Está bien, no pinta grave”.

Xavi dio entrada a Andreas Christensen para reemplazar a Cancelo, con Jules Koundé descolgándose en la banda derecha, jugando de esta forma con tres centrales.