El Real Madrid respira: Esta es la lesión de Luka Modric

Toda las lesiones vistas por los distintos equipos en los días recientes tienen a los clubes y entrenadores atentos ante cualquier problema físico entre sus figuras, el Real Madrid no es la excepción, los merengues ya cuentan con varias bajas importantes y por tanto quieren prevenir más lesiones, sobre todo cuando se trata de jugadores como Luka Modric, quien dio el susto el fin de semana.

Modric, quien ahora tendrá un rol más importante para Ancelotti tras las recientes lesiones de Tchouaméni y Camavinga, terminó el partido del fin de semana contra el Cádiz con notorias molestias, por eso fue sometido a pruebas para saber el alcance de la posible lesión pero todo quedó en un susto.

Las pruebas realizadas al centrocampista croata demuestran que no hay rotura, pero el jugador sufre una sobrecarga, razón por la que no estará presente en el partido de Champions y también será duda para la próxima jornada de la Liga, así lo informó Edu Aguirre, de El Chiringuito.

Sin Modric, y los dos centrocampistas franceses el centro del campo del Real Madrid solo cuenta ahora mismo con Bellingham, Kroos, Valverde y Ceballos del primer equipo; Mario Martín, Nico Paz y Theo son las opciones desde el fifial.