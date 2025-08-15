Dominicanos en silencio: 5 nombres propios arrancan en LaLiga 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-26 de LaLiga comenzará este viernes con nuevas historias por contar. Una de las más silenciosas es la presencia de cinco futbolistas dominicanos en Primera División. Un dato que confirma la continuidad discreta del crecimiento futbolístico en República Dominicana.

El 'Plátano Power' no es un término solo para el beisbol. En España hay una gran comunidad dominicana y en LaLiga la representa: Peter González (Getafe), Mariano Díaz (Dep. Alavés), Junior Firpo (Real Betis), Alejandro Balde (FC Barcelona) y Rafa Núñez (Elche).

Díaz y Balde son los más famosos de los futbolistas dominicanos, en primer lugar porque jugaron en el Real Madrid y Barcelona respectivamente; pero también porque han participado en juegos y competiciones importantes, dejando su huella dentro del terreno de juego.

Rafa Núñez, el dominicano que apunta a debutar en Primera División

Rafael 'Rafa' Núñez, nació en Bonao, República Dominicana el 25 de enero de 2002. Sus padres emigraron a España en busca de oportunidades y esa decisión marcó el camino del joven Rafa, que está a las puerta de debutar en LaLiga de la mano del Elche.

Se formó en el fútbol base del Rayo Vallecano y llamó la atención del Atlético de Madrid. Tras varias cesiones productivas, llegó a Elche, donde terminó su desarrollo. Fue cedido a Cartagena para tener minutos y regresó a los 'Franjiverdes' para debutar en Primera División.

Fechas del debut dominicano en LaLiga 2025-26

La particularidad del debut de los futbolistas dominicanos en LaLiga 2025-26 es el duelo entre Elche vs Real Betis. El primer enfrentamiento entre dominicanos de la temporada con Rafa Núñez vs Junior Firpo.

Debut dominicano en LaLiga 2025-26: