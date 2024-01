Revelan la verdadera causa de la muerte de Alec Musser, actor de "Son como Niños"

El pasado 13 de enero, la repentina muerte del intérprete Alec Musser conmocionó al mundo. El actor de "Son como Niños" (2010) y de series como "Mujeres desesperadas (2004) tenía tan sólo 50 años y hasta el momento, se desconocían las causas del fallecimiento.

Su prometida, Paige Press, fue la encargada de anunciar la muerte a través de las plataformas digitales.

"Descansa en paz al amor de mi vida, nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto", se lee en el mensaje publicado en las historias de la red social Instagram.

Por su parte, la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego reveló la verdadera causa del deceso, tras realizar la autopsia. Alec Musser, se quitó la vida el pasado sábado, según información suministrada por las autoridades.



"Murió por suicidio después de una aparente bala autoinfligida", señala el reporte de los investigadores.

El gremio de actores de Hollywood no tardó en reaccionar, publicando fotografías y mensajes de solidaridad, entre estos Salma Hayek y Adam Sandler.

"En memoria de Alec Musser. Era tan amable, profesional y absolutamente hilarante. Su propia partida me rompe el corazón. Me siento tan bendecida de haberlo conocido. Mis sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos por esta gran pérdida", se lee en el texto publicado en Instagram por la actriz mexicana.

"Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona", escribió Sandler en Instagram; luego de conocer el fallecimiento del intérprete.