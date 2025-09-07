Manuel Turizo estrena "Mírame Ahora", su nuevo sencillo con ritmos afrobeat

Suscríbete a nuestros canales

Hace dos días Manuel Turizo lanzó su más reciente sencillo, "Mírame Ahora (Salud mi Reina)", un tema que fusiona el género urbano con ritmos afrobeat. La canción, coescrita por el artista junto a su hermano Julián Turizo y otros colaboradores.

Este nuevo proyecto musical cuenta con una historia de amor apasionada e inesperada, destacando la conexión y la espontaneidad entre dos personas que se aman.

Manuel Turizo se involucra en la dirección

Para el video oficial de "Mírame Ahora (Salud mi Reina)", Manuel Turizo explora con la dirección junto a Andrés Cifuentes. Con una estética fresca y orgánica, el video muestra el lado más íntimo del intérprete, resaltando su estilo natural, sensual y pícaro.

La grabación del materia se realizó en su natal Colombia, contando con la colaboración del guitarrista Homero Gallardo.

Gira internacional de Manuel Turizo

Este lanzamiento llega mientras el intérprete de "La bachata" continúa su exitosa gira "201". Las próximas presentaciones de su tour incluyen en Estados Unidos como Texas y California en septiembre; luego de extraordinarias paradas en agosto en otras urbes.

Para la otra parte de su gira está en un recorrido por España, con 15 conciertos programados en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.