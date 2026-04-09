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El misterio de Kurt Cobain revive y nuevas pruebas sacuden la versión oficial de su muerte

El caso, que marcó a toda una generación nunca ha estado libre de controversias

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Bárbara Chirino
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 06:20 pm
El misterio de Kurt Cobain revive y nuevas pruebas sacuden la versión oficial de su muerte
Kurt Cobain / Cortesía
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La muerte de Kurt Cobain, ocurrida el 5 de abril de 1994, vuelve a colocarse en el centro de la conversación global. Aunque durante décadas se ha sostenido oficialmente que el vocalista de Nirvana se quitó la vida, nuevas declaraciones e investigaciones recientes están poniendo en duda esa versión.

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El caso, que marcó a toda una generación y consolidó el mito del “Club de los 27”, nunca ha estado libre de controversias. Hoy, 32 años después, el debate resurge con fuerza.

Un nuevo revés en el final de Kurt Cobain

Un exdetective vinculado a la investigación original ha asegurado recientemente que el caso “no debió cerrarse como suicidio”, señalando posibles fallas en el proceso policial.

A esto se suma la actualización de investigaciones independientes que respaldan teorías alternativas, incluyendo la posibilidad de un homicidio encubierto.

Estas declaraciones reavivaron sospechas que durante años se mantuvieron como teorías marginales, pero que ahora cobran nueva relevancia. Las nuevas investigaciones apuntan a una hipótesis que durante años fue descartada y era la posibilidad de que el músico no se haya suicidado.

Incluso algunos especialistas sugieren que pudo haber sido incapacitado previamente, lo que abriría la puerta a un escenario completamente distinto al establecido por las autoridades en los años 90.

Un informe forense que cambia el panorama

El giro más impactante proviene de un análisis forense independiente presentado en 2026, el cual identifica inconsistencias clave en la escena de la muerte.

Entre los puntos más polémicos destacan:

  • La ausencia de sangre en la mano con la que supuestamente sostuvo el arma
  • Un nivel de sustancias en el organismo que habría sido tres veces superior a una dosis letal
  • Una escena descrita como “demasiado ordenada” para tratarse de un suicidio

Sin embargo, la Policía de Seattle mantiene su postura original y afirma que no existen pruebas concluyentes para reabrir el caso, por lo que la muerte sigue siendo oficialmente catalogada como suicidio.

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