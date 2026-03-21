El grupo Camila en conflictos: Mario Domm arremetió en contra de Samo

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Tensiones y conflictos es lo que vive la banda mexicana Camila. Fue en un concierto que Mario Domm expusó a su compañero Samo, por la ausencia al espectáculo que ya tenían planeado y que era la segunda vez que presentaba la misma conducta.

Molestia de Mario

Totalmente sincero con el público, Domm destacó que ya estaba harto de disculpar la conducta de su compañero, y que era una falta de respeto al público cancelar su presencia.

“Es la segunda vez, el segundo concierto que nos deja de plantón. Esta persona no quiso asistir al concierto, ya estoy cansado de disculparlo, Se le explicó que mucha gente viajó a verlo y nada”, expresó con tono molesto.

Mario y Pablo Hurtado, el tercer integrante, estaban en el escenario maquillados, peinados, arreglados, iluminados y lo más importante, con una enorme cantidad de público, listos para escucharlos.

El video se hizo viral en redes sociales, despertando una cantidad de comentarios en el público por las diferencias que ambos han sostenido desde hace tiempo, y que en ocasiones han sido visibles en el escenario.

¿Por qué Samo no asistió?

Horas antes del concierto Samuel Parra Cruz, mejor conocido como Samo, reveló en redes un comunicando informando que no asistiría al show por supuestos “motivos ajenos a su persona”.

Destacó que su decisión se debe a situaciones internas de mánager, la cual no podía revelar detalles por motivos de confidencialidad.

Fue en el año 2005 que se formó el grupo pop mexicano, con Mario Domm en piano y voz, llegando luego Samo y Pablo Hurtado.

Los tres han realizado éxitos en la música como “Mientes”, “Coleccionista de canciones”, “Aléjate de mí”, “Bésame”, “Todo cambió”, entre otras.