Detienen a un hombre al intentar colarse en el apartamento de Taylor Swift

La policía de Nueva York detuvo a un hombre que intentó colarse en el departamento de la cantante Taylor Swift, ubicado en el vecindario de Tribeca, en Manhattan.

De acuerdo a las autoridades, los agentes recibieron una llamada alrededor de 13:00 PM (hora local) sobre un hombre con comportamiento errático en las inmediaciones del edificio en Tribeca.

Al trasladarse al lugar, hallaron a un sujeto y tras sostener una conversación, lo detuvieron inmediatamente. En este sentido, las autoridades confirmaron que el hombre tenía una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, no ofrecieron mayores detalles al respecto.

Cabe destacar que, las autoridades no puntualizaron si se trataba del apartamento de la artista. No obstante, un testigo aseveró a New York Post que lo vio aproximarse directamente a la puerta de la residencia de Swift.

"Lo vi por primera vez alrededor de la una de la tarde, se acercó a la puerta de Taylor. No estoy seguro si tocó a la puerta o el timbre", enfatizó.

Por otra parte, la empresaria y actriz de 34 años, se encuentra trabajando en su nuevo disco antes de continuar con su gira “The Eras Tour”.

Hasta el momento, se desconoce si la artista se encontraba en su hogar durante el incidente.