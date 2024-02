Conoce los nominados que irán a los premios Grammys este 4 de febrero

Los premios Grammy se presentarán este domingo 4 de febrero a partir de las 7:00 de la noche, hora local de Los Ángeles. Entre los artistas que dirán presente en el espectáculo se encuentran Dua Lipa, Billie Ellish, Billy Joel y Joni Mitchell. Sobre los nominados, la lista es larga, siendo SZA quien domina la lista con nueve nominaciones.

Otras de las nominaciones que destacan son las de Miley Cyrus, Billie Ellish, Olivia Rodrigo, Victoria Monet, Phoebe Bridgers y el grupo indie boygenius. Por su parte, Taylor Swift ha hecho historia al convertirse en la primera persona con siete nominaciones en la categoría de canción del año. Y además empató junto con Barbra Streisand como la artista femenina con más nominaciones de todos los tiempos.

Los nominados se reúnen en categorías, como es costumbre. La categoría álbum del año se la disputan Boygenius, Janelle Monáe, Jon Batiste, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZA y Taylor Swift. Olivia Rodrigo, Miley Cyrus y Olivia Rodrigo también compiten en otras categorías.

En la categoría de mejor artista nuevo compiten Coco Jones, Gracie Abrams, Fred Again, Ice Spice, Jelly Roll, Noah Kahan, Victoria Monet, The War and Treaty. Metallica, Paramore; Greta Van Fleet y Foo Fighters son algunos de los nominados a mejor álbum de rock.

Para mejor álbum de R&B compiten Babyface, Coco Jones, Emily King, Summer Walker y Victoria Monet. Dentro de la categoría de mejor álbum de pop latino compiten Pablo Alborán, AleMor, Paula Arenas, Pedro Capó, Maluma y Gaby Moreno.

Karol G, Tainy y Rauw Alejandro compiten por llevarse el Grammy a mejor álbum de música urbana. Para el mejor álbum de rock o alternativo, compiten Juanes, Natalia Lafourcade y Fito Páez. Peso Pluma es uno de los nominados para mejor álbum de música mexicana.