Actor de telenovelas turcas es arrestado por supuesta posesión de drogas

El 2026 empezó fuerte para el galán de telenovelas turcas, Can Yaman, quien fue detenido el pasado 9 de enero por la policía de Estambul, en medio de una amplia operación antidrogas que le causó un mal rato.

Afortunadamente, el turco quedó en libertad esa misma noche, generando un verdadero terremoto mediático entre el público en general.

Redada policial que detuvo al actor turco

La madrugada del 9 de enero, las autoridades turcas implementaron una operación policial contra el consumo de drogas, centrada en al menos nueve discotecas y locales nocturnos muy frecuentados por figuras públicas.

En estos operativos fueron detenidos varios asistentes y responsables de los locales, incluidos Can Yaman, la actriz Selen Görgüzel y otras cinco personas.

Durante su traslado a la comisaría, Yaman y los otros detenidos fueron sometidos a exámenes forenses, que incluyeron muestras de sangre y cabello, con el fin de verificar si habían consumido sustancias.

Aunque inicialmente fue arrestado bajo la sospecha de posesión de drogas, los cargos no prosperaron y fue liberado sin cargos esa misma noche, lo que le permitió al actor viajar de regreso a Roma, donde actualmente reside y trabaja.

Can Yaman se pronuncia y defiende su nombre

Tras su liberación, Can Yaman decidió comunicarse con sus seguidores y aclarar su posición. A través de sus redes sociales, publicó fotografías frente al Coliseo y un mensaje en el que niega rotundamente haber tenido drogas durante la redada.

El actor instó a la prensa internacional a no replicar información sin verificar y defendió su reputación profesional: “Si fuera cierto, no me habrían liberado en tan poco tiempo y podría volver a Italia al día siguiente. Te quiero”, fue parte de su mensaje.

Este pronunciamiento de Yaman llega en un momento crucial, pues, su carrera sigue en ascenso, con proyectos en varias industrias televisivas y cinematográficas.

¿Quién es Can Yaman?

Can Yaman es un actor turco nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, conocido internacionalmente por protagonizar exitosas telenovelas como “Erkenci Kuş”, “Dolunay” y “Bay Yanlış”, que lo catapultaron al estrellato fuera de Turquía.

Además de su carrera en la actuación, Yaman se ha destacado por su versatilidad y atractivo físico, extendiendo su fama a países de Europa y Latinoamérica gracias a su participación en producciones que han sido exportadas globalmente.

Antes de dedicarse a la actuación, Yaman estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe y trabajó como abogado, aunque pronto cambió de rumbo para perseguir su verdadera pasión por la actuación.