A 20 años de High School Musical así se ven sus protagonistas

A 20 años del estreno de High School Musical, toda una generación recuerda con nostalgia a sus actores principales que marcaron un antes y después en la vida de muchos jóvenes con tres películas inolvidables para los adolescentes de aquella época.

Fue el 20 de enero de 2006, cuando Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman, les dieron vida a los personajes más inolvidables de Disney, en una apuesta para la televisión.

Zac Efron

El guapo actor que encarnó a Troy Bolton, Zac Efron es uno de los actores que ha tenido mayor presencia en Hollywood, protagonizando grandes producciones como: Hairspray (2007), 17 otra vez y El Gran Showman.

Aunque desprenderse de su imagen de chico Disney fue toda una odisea que derivó en problemas de alcohol y adicción a las drogas, situación que lo llevó a ingresar en una clínica de rehabilitación en 2013, de la cual logró salir y recuperar su carrera.

Vanessa Hudgens

La popular Gabriella Montez en la piel de Vannesa Hudgens, ha estado en el foco del medio artístico, sin embargo, no ha logrado gran notoriedad tras su salida de Disney.

Uno de los momentos que marcó su vida personal y profesional sucedió luego de filtrarse un video íntimo que la obligó a disculparse públicamente. En la actualidad mantiene una relación con el beisbolista Cole Tucker y dos hijos.

Ashley Tisdale

Ashley Tisdale ya era una cara conocida en Disney gracias a su participación en serie como Zac y Cody. Gemelos a bordo”, pero su incursión en High School Musical con el personaje de Sharpay Evans elevó aún más su fama.

La exposición la llevó a protagonizar “La fabulosa aventura de Sharpay” en 2011 y le dio voz a Candace en Phineas y Ferb. A lo largo de mucho tiempo ha mantenido una relación estable con Christopher French, con quien tiene dos hijos.

Lucas Grabeel

Aunque Ryan Evans siempre vivió en la sombra de su Sharpay, el actor Lucas Grabeel destacó en otro proyecto con el papel de Toby en “Cambiadas al Nacer”. Además, obtuvo su propia serie derivada de Disney+, donde confesó ser gay.

Corbin Bleu

El actor que le dio vida a Chad intentó salir adelante en otros proyectos en televisión, siendo la gran oferta estar en Hanah Montana. El foco de su carrera actoral se desvió al teatro con musicales como “El gran Gatsby”.

Desde su salida del canal ha mantenido su vida privada lejos de escándalos, estando bajo perfil en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Monique Coleman

Monique Coleman, intérprete de Taylor McKessie, representó junto Corbin a la minoría en televisión, en su momento lo vieron un avance en medio de una sociedad estadounidense racista.

Durante las promociones de la tercera entrega y última de la película, la actriz denunció discriminación por parte de Disney al no incluirla en el viaje junto a los principales actores, a pesar de su importancia en la trama. En 2025 participó en “Trapped in the Spotlight” y regresó como Taylor en la serie de Disney+.